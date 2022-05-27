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В делегации РФ говорят, что переговоры с Украиной "возможно, не завершены"

Елена РощинаПятница, 27 мая 2022, 13:51
В делегации РФ говорят, что переговоры с Украиной возможно, не завершены
Леонид Слуцкий, фото ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам и участник российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Киевом находятся "на низком профиле", но не прекращены.

Источник: ТАСС

Прямая речь Слуцкого: "С переговорами есть определенные вопросы, они некоторое время находятся, скажем так, на низком профиле... Этот формат, возможно, не завершен. Но я говорю максимально аккуратно".

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Детали: По словам Слуцкого, сначала предложения РФ встречали поддержку со стороны украинской стороны, но затем Киев "откатывал обратно".

Слуцкий также заявил, что "денацификацию" в Украине нельзя повернуть вспять, а "военные преступники", как он называет защитников Украины, должны получить приговоры, "чтобы неонацизм не поднял голову".

Леонида Слуцкого 27 мая избрали новым главой Либерально-демократической партии России (ЛДПР) вместо покойного Владимира Жириновского. 

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В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз возложил ответственность за отсутствие договоренностей по достижению мира на Киев и сделал вид, что не понимает, чего хочет руководство Украины.

По его словам, переговоры заморожены якобы по решению украинской стороны, а "руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу, что не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел".

Этому предшествовало: 26 мая Песков заявлял, что Украина должна принять, что часть ее территории контролируется Россией, хотя президент Владимир Зеленский и его команда четко давали понять, что отказ от территориальной целостности Украины даже не рассматривается.

17 мая советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что переговоры с Россией на паузе по ряду причин, ключевая из которых – что Россия не демонстрирует понимания актуальных процессов в мире и своей негативной роли в нем.

Темы: Росcияпереговорывойна
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