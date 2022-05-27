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Сєвєродонецьк: ворог стоїть на 2/3 периметру, але місто не оточене – голова адміністрації

Ірина БалачукП'ятниця, 27 травня 2022, 15:25
Фото google.maps

Керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк заявив, що наразі місто перебуває у жорсткій обороні, майже на 2/3 периметру міста розташувався ворог, але місто не оточене.

Джерело: Стрюк в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова Стрюка: "Ситуація за ніч без змін, місто утримують (захисники – ред.), майже дві третини периметру ворога зайняті ворогом, місто перебуває в жорсткій обороні".

Деталі: Голова МВА додав, що окупанти уже 1,5 тижні намагаються захопити місто, але "завдяки надлюдським зусилля українських воїнів місто утримується".

За словами Стрюка, останні дві доби місто просто палає від постійних обстрілів, є жертви серед мирного населення і серед співробітників підприємства "Азот".

Він також додав, що візуально 90 % житлового фонду пошкоджені, а 60 % – доведеться будувати заново.

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Теми: Луганська областьвійна
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