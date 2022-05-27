Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Северодонецк: враг стоит на 2/3 периметра, но город не оцеплен – глава администрации

Ирина БалачукПятница, 27 мая 2022, 15:25
Фото google.maps

Руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк заявил, что в настоящее время город находится в жесткой обороне, почти на 2/3 периметра города расположился враг, но город не оцеплен.

Источник: Стрюк в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь Стрюка: "Ситуация за ночь без перемен, город удерживают (защитники – ред.), почти две трети периметра врага заняты врагом, город находится в жесткой обороне".

Детали: Глава ГВА добавил, что оккупанты уже 1,5 недели пытаются захватить город, но "благодаря нечеловеческим усилиям украинских воинов город удерживается".

По словам Стрюка, последние двое суток город просто горит от постоянных обстрелов, есть жертвы среди мирного населения и среди сотрудников предприятия "Азот".

Он также добавил, что визуально 90% жилого фонда повреждены, а 60% – придется строить заново.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Луганская областьвойна
Главное сегодня

CNN: Один из запусков ракет Северной Кореей был "необычным"

Порошенко выезжает за границу во Львовской области: в команде говорят "командировка"

ВИДЕОРоссия ошибается, надеясь надолго закрепиться в Лимане или Северодонецке – Зеленский

В Пентагоне объяснили, почему Россия продвигается на Донбассе

Янукович написал украинцам, что Украине угрожает Польша, а с Россией нельзя говорить с позиции силы

УПЦ МП объявила демарш патриарху Кириллу: будет "независимой"

Все новости...
Путин ценой больших потерь прогрызает землю на Донбассе – Джонсон
Украинский истребитель сбил российский самолет над Херсонщиной
На Харьковщине оккупанты развернули новейший комплекс РЭБ – Минобороны
Волынская тероборона показала, как будет уничтожать врага в случае наступления с Беларуси
Последние новости
05:01
Греция о захвате танкеров Ираном: Равносильно пиратству
04:30
ISW: Россияне не искусны в боях в городе, поэтому не будут двигаться по Северодонецку быстро
03:49
Херсонщина: Россияне притащили эшелон 50-летних Т-62 — ОК "Юг"
03:00
"Антонов" опроверг, что обломки "Мрии" вывезли на металлолом
02:43
Луганщина: Северодонецк не отрезан, идет бой, есть еще силы воевать — Гайдай
02:15
Сенат США предлагает признать орудием войны создание РФ угрозы голода
02:00
Иран заявил о задержании двух греческих танкеров в ответ на действия США
01:15
CNN: Один из запусков ракет Северной Кореей был "необычным"
00:30
Донецкая область: Россияне убили пятерых гражданских
23:53
Порошенко выезжает за границу во Львовской области: в команде говорят "командировка"
Все новости...