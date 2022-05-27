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Северодонецк: враг стоит на 2/3 периметра, но город не оцеплен – глава администрации

Ирина БалачукПятница, 27 мая 2022, 15:25
Северодонецк: враг стоит на 2/3 периметра, но город не оцеплен – глава администрации
Фото google.maps

Руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк заявил, что в настоящее время город находится в жесткой обороне, почти на 2/3 периметра города расположился враг, но город не оцеплен.

Источник: Стрюк в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь Стрюка: "Ситуация за ночь без перемен, город удерживают (защитники – ред.), почти две трети периметра врага заняты врагом, город находится в жесткой обороне".

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Детали: Глава ГВА добавил, что оккупанты уже 1,5 недели пытаются захватить город, но "благодаря нечеловеческим усилиям украинских воинов город удерживается".

По словам Стрюка, последние двое суток город просто горит от постоянных обстрелов, есть жертвы среди мирного населения и среди сотрудников предприятия "Азот".

Он также добавил, что визуально 90% жилого фонда повреждены, а 60% – придется строить заново.

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Темы: Луганская областьвойна
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