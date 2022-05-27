У Кремлі знову заговорили про штурм Києва – росЗМІ

У Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва та все ще сподіваються на повномасштабну перемогу у війні проти України.

Джерело: російське видання "Медуза" з посиланням на два джерела, близькі до Кремля, і одне безпосередньо в адміністрації президента РФ

Дослівно: "Як стверджують джерела "Медузи", незважаючи на те, що результати російської армії явно не відповідають початковим планам Москви, у Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва і навіть сподіваються на повномасштабну перемогу у війні.

У внутрішньополітичному блоці адміністрації президента РФ – на тлі просування російських військ на Донбасі – знову виникла надія, що Москва може за кілька місяців "довести війну в Україні до перемоги"".

Деталі: За даними видання, "програмою-мінімум" для "оголошення перемоги" Кремль наприкінці травня 2022 року вважає взяття російськими військами всієї території Донецької та Луганської областей.

"Програмою-максимум", як і раніше, називається взяття під контроль Києва. За словами співрозмовників "Медузи" у Кремлі, вище керівництво Росії не відмовилося від цієї мети.

"Ми все одно їх [українців] доколупаємо. Швидше за все, до осені вже все закінчиться", — вважає одне з джерел.

ВІДЕО ДНЯ

За словами співрозмовників "Медузи", подібні настрої поширилися не лише у Кремлі, а й у керівництві "Єдиної Росії".

Як зараз оцінюють перспективи наступу на Київ у керівництві Міноборони РФ, співрозмовникам "Медузи" невідомо. Раніше видання писало, що вже наприкінці березня російське військове керівництво остаточно змирилося, що Київ не вдасться "взяти малою кров'ю", тобто силами, які вже задіяні в так званій "спецоперації".

Співрозмовники "Медузи" вказують, що в цьому сенсі російське керівництво залишається простір для маневру: наприклад, на війну можуть бути масово відправлені строковики.

"Поки що воюють переважно контрактники. Їх вистачає для повільного просування [Україною]. Але якщо рухатися треба буде швидше, можна задіяти строковиків. Це все одно армія", — розмірковує близьке до АП джерело.

При цьому воно додає, що на загальну мобілізацію в Росії чекати не варто: у Кремлі побоюються йти на такий крок, оскільки він може вдарити по рейтингу влади і особисто Путіна.

Крім того, у Кремлі сумніваються, що західні країни продовжать масштабно підтримувати Україну фінансами та озброєнням, якщо війна затягнеться.

"Рано чи пізно Європі набридне допомагати — це і гроші, і виробництво зброї, яка самим потрібніша. Ближче до осені треба буде домовлятися [з Росією] щодо газу та нафти до опалювального сезону", — перераховує аргументи один зі співрозмовників видання.

Що передувало: 11 травня у Генштабі ЗСУ заявляли, що Росія планує в подальшому захопити Київ, створити нове державне утворення та включити його до складу РФ.