В Кремле опять заговорили о штурме Киева – росСМИ

В Кремле вновь обсуждают возможный штурм Киева и все еще надеются на полномасштабную победу в войне против Украины.

Источник: российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и один непосредственно в администрации президента РФ

Дословно: "Как утверждают источники "Медузы", несмотря на то, что результаты российской армии явно не соответствуют изначальным планам Москвы, в Кремле вновь обсуждают возможный штурм Киева — и даже надеются на полномасштабную победу в войне.

Реклама:

Во внутриполитическом блоке администрации президента РФ — на фоне продвижения российских войск в Донбассе — снова возникла надежда, что Москва может за несколько месяцев "довести войну в Украине до победы"".

Детали: По данным издания, "программой-минимум" для "объявления победы" Кремль в конце мая 2022 года считает взятие российскими войсками всей территории Донецкой и Луганской областей.

"Программой-максимум" по-прежнему называется взятие под контроль Киева. По словам собеседников "Медузы" в Кремле, высшее руководство России не отказалось от этой цели.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы все равно их [украинцев] доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится", — полагает один из источников.

По словам собеседников "Медузы", подобные настроения распространились не только в Кремле, но и в руководстве "Единой России".

Как сейчас оценивают перспективы наступления на Киев в руководстве Минобороны РФ, собеседникам "Медузы" неизвестно. Ранее издание писало, что уже в конце марта российское военное руководство окончательно смирилось, что Киев не получится "взять малой кровью" — то есть силами, уже задействованными в так называемой "спецоперации".

Собеседники "Медузы" указывают, что в этом смысле у российского руководства остается пространство для маневра: например, на войну могут быть массово отправлены срочники.

"Пока воюют в основном контрактники. Их хватает для относительно медленного продвижения [по Украине]. Но если двигаться надо будет быстрее, можно задействовать срочников. Это все равно армия", — рассуждает близкий к АП источник.

При этом он добавляет, что всеобщей мобилизации в России ждать не стоит: в Кремле опасаются идти на такой шаг, так как он может ударить по рейтингу властей и лично Путина.

Кроме того, в Кремле сомневаются, что западные страны продолжат масштабно поддерживать Украину финансами и вооружением, если война затянется.

"Рано или поздно Европе надоест помогать — это и деньги, и производство оружия, которое самим нужнее. Ближе к осени надо будет договариваться [с Россией] по газу и нефти к отопительному сезону", — перечисляет аргументы один из собеседников издания.

Что предшествовало: 11 мая в Генштабе ВСУ заявляли, что Россия планирует в дальнейшем захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав РФ.