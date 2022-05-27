На Херсонщині російських військових розмістили в колонії – розвідка

Російське військове командування розмістило особовий склад своїх окупаційних підрозділів на Херсонщині в будівлі виправної колонії, вигнавши звідти засуджених і персонал.

Джерело: звіт Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "Окупанти вивезли в Херсон всіх засуджених та персонал з виправної колонії №10 в тимчасово окупованому селі Дар’ївка Херсонської області. Відомо, що їх розподілили до виправних колоній №7 (Гола Пристань) та №90 (Херсон).

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Наразі колонія № 10 використовується росіянами як місце проживання особового складу окупаційної армії. Також на території перебуває військова техніка".

Деталі: За даними української розвідки, із середини червня росіяни планують припинити постачання коштів і так званої "гуманітарної допомоги" для населення Маріуполя.

У селищі Шевченковому на Харківщині російські окупанти шукали в місцевих мешканців українські патрони. Вони казали, що хочуть ними прострелити собі кінцівку, аби отримати можливість виїхати з України додому.

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На Харківщині в захоплених росіянами містах зростає кількість викрадення людей. Найчастіше це чоловіки від 18 до 60 років та молоді жінки. Зникнення пов’язують з "роботою" співробітників російських спецслужб на окупованій частині області.

ГУР МО має факти про викрадення людей росіянами в Ізюмі, Куп’янську, Великому Бурлуку й Шевченковому. Загарбники заблокували виїзд цивільного населення із захоплених міст на територію, підконтрольну українському урядові. Всі автівки з цивільними, які намагаються виїхати, підлягають ретельній фільтрації окупантами й вимушені повертатися назад.

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