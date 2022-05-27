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В Херсонской области российских военных разместили в колонии – разведка

Денис КарловскийПятница, 27 мая 2022, 18:26
фото: unsplash

Российское военное командование разместило личный состав своих оккупационных подразделений в Херсонской области в здании исправительной колонии, изгнав оттуда осужденных и персонал.

Источник: отчет Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Оккупанты вывезли в Херсон всех осужденных и персонал из исправительной колонии №10 во временно оккупированном селе Дарьевка Херсонской области. Известно, что их распределили в исправительные колонии №7 (Голая Пристань) и №90 (Херсон).

В настоящее время колония №10 используется россиянами как место жительства личного состава оккупационной армии. Также на территории находится военная техника".

Детали: По данным украинской разведки, с середины июня россияне планируют прекратить поставки средств и так называемой "гуманитарной помощи" для населения Мариуполя.

В поселке Шевченково на Харьковщине российские оккупанты искали у местных жителей украинские патроны. Они говорили, что хотят ими прострелить себе конечность, чтобы получить возможность уехать из Украины домой.

На Харьковщине в захваченных россиянами городах растет количество похищений людей. Чаще всего, это мужчины от 18 до 60 лет и молодые женщины. Исчезновения связывают с "работой" сотрудников российских спецслужб на оккупированной части области.

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ГУР МО имеет факты похищения людей россиянами в Изюме, Купянске, Великом Бурлуке и Шевченковском. Захватчики заблокировали выезд гражданского населения из захваченных городов на территорию, подконтрольную украинскому правительству. Все автомобили с гражданскими, которые пытаются уехать, подлежат тщательной фильтрации оккупантами и вынуждены возвращаться назад.

Предыстория:

  • Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что война в Украине может длиться больше года.
  • Кроме того, по данным украинской разведки, российские захватчики строят третью линию обороны в южных областях Украины, готовясь к длительному противостоянию.

Темы: разведкаХерсонская областьоккупацияХарьковская область
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