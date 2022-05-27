Українська розвідка припускає, що війна може тривати до кінця року і довше

Представник військової розвідки України Вадим Скібіцький вважає, що президент Росії Володимир Путін готовий вести довготривалу війну проти України – щонайменше до кінця 2022 року.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Крим.Реалії" – проєкту "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися.

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Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року – це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тої допомоги, яку нам надають.

Зараз наводять багато дат.

11 вересня в Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення "референдуму" або інших заходів на окупованих територіях.

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7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років і всі будуть говорити про те, що військові захочуть зробити йому "подарунок".

Під кінець року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес".

Деталі: За словами Скібіцького, різні кола намагалися переконати Володимира Путіна не починати війну, але це не вдалося.

Він планує керувати Росією до кінця своїх днів, від сценарію "наступник" чинний президент РФ давно відмовився, пояснює Скібіцький.

Пряма мова: "Він нікому не довіряє, нікого не чує. У нього є свої плани, які стосуються відновлення російської імперії, він це заявив на весь світ.

Його намагалися переконати іноземні лідери, були спроби переконати від політичного бомонду, представників економічного блоку РФ, олігархів, але їм це не вдалося.

Війна, яку він хоче вести, вона буде довготривалою. Це людина, яка не хоче здавати свої позиції".

Деталі: За словами представника ГУР, оточити українську армію на сході України і вийти на кордони Луганської і Донецької – таке завдання у армії РФ зараз, але російське військове керівництво коригує плани щомісяця.

Росія планує залишитися на півдні України надовго, про що свідчить розгортання армією РФ потужного угруповання на окупованих територіях, укріплення ліній оборони, мінування доріг і мостів.

Нагадаємо: Раніше західні експерти говорили, що Росія готується до затяжного збройного конфлікту і війна в Україні може тривати роками. Виходячи з цих розрахунків, США почали домовлятися з виробниками зброї про її запаси.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у квітні заявляв, що війна може "затягнутися і тривати місяцями і роками", але Альянс збереже підтримку України.

26 травня генсек НАТО констатував, що війна між РФ та Україною перейшла у "війну на виснаження" і ніхто не може з певністю спрогнозувати, як і коли вона закінчиться.

Міністр оборони України Олексій Резніков також визнав, що Росія за всіма ознаками готується до довготривалої війни проти України, накопичуючи ресурси й зводячи оборонні фортифікації на захоплених територіях.