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УПЦ МП отделиться от РПЦ административно, но сохранит духовное общение - источники

Роман РоманюкПятница, 27 мая 2022, 22:50
УПЦ МП отделиться от РПЦ административно, но сохранит духовное общение - источники

Украинская православная церковь Московского патриархата на Соборе в пятницу приняла решение об административном отделении от РПЦ, но с сохранением духовного общения.

Источник: собеседники УП в УПЦ.

Детали: На Соборе приняли изменения в устав церкви, которые, по сути, забирают у Москвы любые рычаги административного воздействия на УПЦ.

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Прямая речь: "Если коротко, наша Церковь отсоединилась административно. Но мы сохранили духовное общение с Москвой. Предлагали некоторые делегаты не поминать патриарха Кирилла, но этого не поддержали. Мы поминаем его, чтобы Бог сделал его лучше. Наша Церковь даже врагов поминает.

Все решения базируются на Грамоте об автономии и самоуправлении, которую УПЦ вручил покойный патриарх Алексий ІІ еще в 1990 году".

Что предшествовало: 27 мая Собор Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что не согласен с предстоятелем собственной церкви патриархом Кириллом в вопросе войны России с Украиной, и УПЦ в дальнейшем будет действовать как "независимая и самостоятельная".

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Это произошло на фоне того, как после начала полномасштабного вторжения России, в значительной части приходов УПЦ МП началось недовольство позицией Кирилла, по сути, благословившего действия РФ в Украине.

После 24 февраля уже более 400 приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ.

В 1990 году УПЦ возглавлял митрополит Филарет, попытавшийся добыть полную автокефалию от РПЦ. Москва же объявила ему анафему, а той части УПЦ, которая сохранила верность, новоизбранный патриарх Алексий II предоставил широчайшую церковную автономию.

Не смотря на это УПЦ всегда оставалось и остается частью РПЦ. Даже после новых решений Собора, УПЦ не станет автокефальной церковью. Для этого она должена получить соответствующий томос.

Темы: УПЦ МПКириллцерковьРосcия
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