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Херсонщина: Росіяни притягнули ешелон 50-річних Т-62 — ОК "Південь"

Анастасія КалатурСубота, 28 травня 2022, 03:49
ФОТО: GETTY

Росіяни стягнули на Херсонщину 30 п’ятдесятирічних танків Т-62.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Рашисти підтягнули на Херсонщину ешелон з близька 30 одиниць п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62, а також автомобільну техніку, бойові броньовані машини, реактивні системи залпового вогню".

Що передувало: 26 травня повідомлялося, що на Запоріжжі російські загарбники пригнали в Мелітополь ешелон застарілих танків Т-62, а також 30 одиниць техніки в селище Кирилівка.

Нагадаємо: За даними британської розвідки, те, що Росія перекидає такі старі танки, може свідчити про нестачу сучасної техніки, оскільки  Т-62 майже напевно будуть особливо вразливими для протитанкових засобів.  

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Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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