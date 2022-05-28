Херсонщина: Россияне притащили эшелон 50-летних Т-62 — ОК "Юг"
Суббота, 28 мая 2022, 03:49
Россияне стянули в Херсонскую область 30 пятидесятилетних танков Т-62.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Рашисты подтянули на Херсонщину эшелон из около 30 единиц пятидесятилетних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня".
Что предшествовало: 26 мая сообщалось, что на Запорожье российские захватчики пригнали в Мелитополь эшелон устаревших танков Т-62, а также 30 единиц техники в поселок Кирилловка.
Напомним: По данным британской разведки, то, что Россия перебрасывает такие старые танки, может свидетельствовать о нехватке современной техники, поскольку Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств.
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