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Херсонщина: Россияне притащили эшелон 50-летних Т-62 — ОК "Юг"

Анастасия КалатурСуббота, 28 мая 2022, 03:49
Херсонщина: Россияне притащили эшелон 50-летних Т-62 — ОК Юг
ФОТО: GETTY

Россияне стянули в Херсонскую область 30 пятидесятилетних танков Т-62.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Рашисты подтянули на Херсонщину эшелон из около 30 единиц пятидесятилетних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня".

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Что предшествовало: 26 мая сообщалось, что на Запорожье российские захватчики пригнали в Мелитополь эшелон устаревших танков Т-62, а также 30 единиц техники в поселок Кирилловка.

Напомним: По данным британской разведки, то, что Россия перебрасывает такие старые танки, может свидетельствовать о нехватке современной техники, поскольку Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств.

Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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