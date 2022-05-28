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Росія застерігає США від постачання Україні далекобійних ракетних озброєнь

Ірина БалачукСубота, 28 травня 2022, 08:43
Росія застерігає США від постачання Україні далекобійних ракетних озброєнь
Посол РФ у США Анатолій Антонов. Фото Getty Images

Російський посол у США Анатолій Антонов заявив, що Росія сподівається, що у питанні можливих поставок Вашингтоном далекобійних ракетних озброєнь Україні "здоровий глузд переможе".

Джерело: Посольство Росії в США в Telegram

Пряма мова Антонова: "Як повідомляють американські ЗМІ, адміністрація може передати Києву РСЗВ HIMARS та M270 MLRS, які будуть оснащені керованими ракетами М31 GMLRS. Є ризик, що такі засоби розмістять поблизу російських кордонів і в українців з'явиться можливість завдавати ударів по російських містах.

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Подібна ситуація для нас неприйнятна та неприпустима. Упевнений, що наші Збройні Сили зроблять усе для обнулення можливостей ЗСУ".

Деталі: Антонов також додав, що зараз Росія виходить із заяви офіційного представника Пентагону Джона Кірбі про те, що остаточне рішення з цього питання ще не прийняте.

За його словами, дипломатичними каналами Росія неодноразово доводила до США, що "безпрецедентне накачування України озброєннями суттєво підвищує ризики ескалації конфлікту".

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Антонов додав, що американці нібито чудово усвідомлюють, що "своїми діями віддаляють перспективи досягнення миру", і їхні дії загрожують "непередбачуваними наслідками для глобальної безпеки".

"Сподіваємося, здоровий глузд переможе, і Вашингтон не піде на такий провокаційний крок. Закликаємо припинити безглузде і вкрай ризиковане накачування республіки зброєю. Важливо відмовитися від погроз в нашу адресу та заяв про військову перемогу України", – підсумував Антонов.

Передісторія: 

Теми: РосіяСШАУкраїназброя
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