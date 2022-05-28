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Росія застерігає США від постачання Україні далекобійних ракетних озброєнь

Ірина БалачукСубота, 28 травня 2022, 08:43
Посол РФ у США Анатолій Антонов. Фото Getty Images

Російський посол у США Анатолій Антонов заявив, що Росія сподівається, що у питанні можливих поставок Вашингтоном далекобійних ракетних озброєнь Україні "здоровий глузд переможе".

Джерело: Посольство Росії в США в Telegram

Пряма мова Антонова: "Як повідомляють американські ЗМІ, адміністрація може передати Києву РСЗВ HIMARS та M270 MLRS, які будуть оснащені керованими ракетами М31 GMLRS. Є ризик, що такі засоби розмістять поблизу російських кордонів і в українців з'явиться можливість завдавати ударів по російських містах.

Подібна ситуація для нас неприйнятна та неприпустима. Упевнений, що наші Збройні Сили зроблять усе для обнулення можливостей ЗСУ".

Деталі: Антонов також додав, що зараз Росія виходить із заяви офіційного представника Пентагону Джона Кірбі про те, що остаточне рішення з цього питання ще не прийняте.

За його словами, дипломатичними каналами Росія неодноразово доводила до США, що "безпрецедентне накачування України озброєннями суттєво підвищує ризики ескалації конфлікту".

Антонов додав, що американці нібито чудово усвідомлюють, що "своїми діями віддаляють перспективи досягнення миру", і їхні дії загрожують "непередбачуваними наслідками для глобальної безпеки".

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"Сподіваємося, здоровий глузд переможе, і Вашингтон не піде на такий провокаційний крок. Закликаємо припинити безглузде і вкрай ризиковане накачування республіки зброєю. Важливо відмовитися від погроз в нашу адресу та заяв про військову перемогу України", – підсумував Антонов.

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Теми: РосіяСШАУкраїназброя
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