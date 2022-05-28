Россия предостерегает США от поставки Украине дальнобойных ракетных вооружений

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия надеется на "торжество здравого смысла" в вопросе предполагаемых поставок Вашингтоном дальнобойных ракетных вооружений Украине.

Источник: Посольство России в США в Telegram

Прямая речь Антонова: "Как сообщают американские СМИ, администрация может передать Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS. Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам.



Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши Вооруженные Силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ".

Детали: Антонов также добавил, что сейчас Россия исходит из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято.

По его словам, по дипломатическим каналам Россия неоднократно доводила до США, что "беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта".



Антонов добавил, что американцы якобы прекрасно осознают, что "своими действиями отдаляют перспективы достижения мира", и их действия чреваты "непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности".

"Надеемся, здравый смысл восторжествует, и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг. Призываем прекратить бессмысленную и крайне рискованную накачку республики оружием. Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины", – подытожил Антонов.

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