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Окупанти "перевели" Херсонщину на московський час

Валентина РоманенкоСубота, 28 травня 2022, 10:47

Ставник окупаційної влади Кирило Стремоусов заявив, що Херсонська область перейшла на московський час.

Джерело: Стремоусов у коментарі російському пропагандистському виданню РИА "Новости"

Деталі: За його словами, окупована РФ область, "більше не переходитиме на зимовий час, як це прийнято в Україні".

Нагадаємо: Окупанти заявили, що перевели на телефонний код РФ +7 Херсонську та Запорізьку області та зібралися видавати паспорти РФ за спрощеною процедурою.

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Теми: Херсонська областьвійна
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