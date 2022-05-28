Окупанти "перевели" Херсонщину на московський час

Ставник окупаційної влади Кирило Стремоусов заявив, що Херсонська область перейшла на московський час.

Джерело: Стремоусов у коментарі російському пропагандистському виданню РИА "Новости"

Деталі: За його словами, окупована РФ область, "більше не переходитиме на зимовий час, як це прийнято в Україні".

Нагадаємо: Окупанти заявили, що перевели на телефонний код РФ +7 Херсонську та Запорізьку області та зібралися видавати паспорти РФ за спрощеною процедурою.