На Херсонщині та Запоріжжі паспорти РФ видаватимуть за досвідом Криму – росЗМІ
П'ятниця, 27 травня 2022, 06:50
Російські ЗМІ повідомляють, що видача паспортів РФ жителям Херсонської та Запорізької областей буде здійснюватися з "урахуванням досвіду" Криму.
Джерело: постійний представник Криму при президенті РФ Георгій Мурадов, цитує ТАСС
Деталі: ТАСС із посиланням на Мурадова пише, що "видача російських паспортів жителям Херсонської та Запорізької областей проводитиметься за сприяння Криму та з урахуванням досвіду, отриманого регіоном у 2014 році після возз'єднання з Росією".
Що передувало: Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що український паспорт є символом героїзму, тоді як російський сьогодні – мітка ізгоя.
Передісторія:
- 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.
- Окупаційна влада заявила, що всі жителі Херсонської області матимуть право на отримання російського громадянства, також на окупованій території збираються повернути герб часів Російської імперії.
- В Україні вважають указ Путіна про російські паспорти "нікчемним".
- 25 травня російські загарбники повідомили місцевим жителям Маріуполя про те, що вони можуть отримати громадянство Росії без отримання проміжного громадянства так званої "ДНР".
- Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас заявив, що право вирішувати, чи жити далі з Росією, мають мешканці всіх захоплених РФ українських територій, а не лише ті, хто живе на Донбасі.