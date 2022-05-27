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На Херсонщині та Запоріжжі паспорти РФ видаватимуть за досвідом Криму – росЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 травня 2022, 06:50
фото: ТАСС

Російські ЗМІ повідомляють, що видача паспортів РФ жителям Херсонської та Запорізької областей буде здійснюватися з "урахуванням досвіду" Криму.

Джерело: постійний представник Криму при президенті РФ Георгій Мурадов, цитує ТАСС

Деталі: ТАСС із посиланням на Мурадова пише, що "видача російських паспортів жителям Херсонської та Запорізької областей проводитиметься за сприяння Криму та з урахуванням досвіду, отриманого регіоном у 2014 році після возз'єднання з Росією".

Що передувало: Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що український паспорт є символом героїзму, тоді як російський сьогодні – мітка ізгоя.

Передісторія: 

Теми: Херсонська областьЗапорізька областьРосіявійна
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