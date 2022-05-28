Оккупанты "перевели" Херсонщину на московское время
Суббота, 28 мая 2022, 10:47
Ставленник оккупационной власти Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область перешла на московское время.
Источник: Стремоусов в комментарии российскому пропагандистскому изданию РИА "Новости"
Детали: По его словам, оккупированная РФ область, "больше не будет переходить на зимнее время, как это принято в Украине".
Напомним: Оккупанты заявили, что перевели на телефонный код РФ +7 Херсонскую и Запорожскую области и собрались выдавать паспорта РФ по упрощенной процедуре.
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