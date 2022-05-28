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Окупанти другий день поспіль обстрілюють місто під Харковом

Роман ПетренкоСубота, 28 травня 2022, 12:11
мерефа 24 травня, фото суспільне

Російські окупанти два дні поспіль обстрілюють ракетами місто Мерефа у Харківській області, внаслідок обстрілів знищена електропідстанція, розповів голова громади.

Джерело: голова Мереф’янської громади Веніамін Сітов в коментарі "Суспільному"

Пряма мова Сітова: "Вчора три прильоти, сьогодні вночі — два прильоти.

Влучили на приватну територію, знищили електропідстанцію, яка працювала на сонячних батареях".

Деталі: За його словами, загиблих або поранених немає.

Нагадаємо: 26 травня очевидці повідомляли журналістам, що російські окупанти знову розпочали обстріли цивільної інфраструктури Харкова й передмість з артилерії.

Повідомлялося про те, що загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина.

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Теми: Харківська областьобстрілвійнаРосія
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