Окупанти другий день поспіль обстрілюють місто під Харковом
Субота, 28 травня 2022, 12:11
Російські окупанти два дні поспіль обстрілюють ракетами місто Мерефа у Харківській області, внаслідок обстрілів знищена електропідстанція, розповів голова громади.
Джерело: голова Мереф’янської громади Веніамін Сітов в коментарі "Суспільному"
Пряма мова Сітова: "Вчора три прильоти, сьогодні вночі — два прильоти.
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Влучили на приватну територію, знищили електропідстанцію, яка працювала на сонячних батареях".
Деталі: За його словами, загиблих або поранених немає.
Нагадаємо: 26 травня очевидці повідомляли журналістам, що російські окупанти знову розпочали обстріли цивільної інфраструктури Харкова й передмість з артилерії.
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Повідомлялося про те, що загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина.