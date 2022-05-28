Оккупанты второй день подряд обстреливают город под Харьковом
Суббота, 28 мая 2022, 12:11
Российские оккупанты два дня подряд обстреливают ракетами город Мерефа в Харьковской области, в результате обстрелов уничтожена электроподстанция, рассказал глава общины.
Источник: глава Мерефянской общины Вениамин Ситов в комментарии "Суспільному"
Прямая речь Ситова: "Вчера три прилета, сегодня ночью - два прилета.
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Попали на частную территорию, уничтожили электроподстанцию, работавшую на солнечных батареях".
Детали: По его словам, погибших или раненых нет.
Напомним: Очевидцы сообщали журналистам, что российские оккупанты снова начали обстрелы гражданской инфраструктуры Харькова и пригородов из артиллерии.
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Сообщалось, что погибли 7 мирных жителей, 17 получили ранения, среди них 9-летний ребенок".