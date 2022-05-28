Оккупанты второй день подряд обстреливают город под Харьковом

Российские оккупанты два дня подряд обстреливают ракетами город Мерефа в Харьковской области, в результате обстрелов уничтожена электроподстанция, рассказал глава общины.

Источник: глава Мерефянской общины Вениамин Ситов в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Ситова: "Вчера три прилета, сегодня ночью - два прилета.

Попали на частную территорию, уничтожили электроподстанцию, работавшую на солнечных батареях".

Детали: По его словам, погибших или раненых нет.

Напомним: Очевидцы сообщали журналистам, что российские оккупанты снова начали обстрелы гражданской инфраструктуры Харькова и пригородов из артиллерии.

Сообщалось, что погибли 7 мирных жителей, 17 получили ранения, среди них 9-летний ребенок".