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Оккупанты второй день подряд обстреливают город под Харьковом

Роман ПетренкоСуббота, 28 мая 2022, 12:11
Оккупанты второй день подряд обстреливают город под Харьковом
мерефа 24 мая, фото суспільне

Российские оккупанты два дня подряд обстреливают ракетами город Мерефа в Харьковской области, в результате обстрелов уничтожена электроподстанция, рассказал глава общины.

Источник: глава Мерефянской общины Вениамин Ситов в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Ситова: "Вчера три прилета, сегодня ночью - два прилета.

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Попали на частную территорию, уничтожили электроподстанцию, работавшую на солнечных батареях".

Детали: По его словам, погибших или раненых нет.

Напомним: Очевидцы сообщали журналистам, что российские оккупанты снова начали обстрелы гражданской инфраструктуры Харькова и пригородов из артиллерии.

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Сообщалось, что погибли 7 мирных жителей, 17 получили ранения, среди них 9-летний ребенок".

Темы: Харьковская областьобстрелвойнаРосcия
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