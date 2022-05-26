Російські окупанти обстріляли Харків, відомо про 8 загиблих.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, глава Нацполіції Ігор Клименко.

Пряма мова Синєгубова: "Ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

Загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина.

Деталі: Глава ОВА закликав громадян без нагальних потреб не перебувати на вулицях: "Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях".

Співрозмовник УП в керівництві області відзначив, що росіяни стріляють попередньо із території Бєлгородської області.

Спочатку Синегубов повідомляв про 7 поранених та 4 загиблих. Пізніше кількість жертв зросла до 5, поранених до 10 людей, у тому числі дитина.

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ОНОВЛЕННЯ 21.20: Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив про 8 загиблих, серед яких немовля.

Дослівно: "Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські Поліції Харківської області знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду…

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинуло 8 харків’ян"

Крім того, Синєгубов додав, що ЗСУ женуть ворога: "На півночі, північно-східному напрямку та на Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Ворог зазнає значних втрат".

Через обстріл знеструмлено вулиці Дерев'янка, Сумгаїтську, Космічну, Шатилівську, Єсеніна, Клочківську, Отакара Яроша, 23 Серпня, Новгородську, Монтажну, Старицького, Букову, Тобольську, проспекти Науки та Незалежності, Армійський в'їзд — @XAPKIB (@XAPKIB) May 26, 2022

Що було раніше: Із початку доби в Харкові й Харківській області оголошували 7 сигналів повітряної тривоги. Із 14:43 військова адміністрація повідомила населення, що триває загроза артилерійського обстрілу по місту й області.

26 травня очевидці повідомляли журналістам, що російські окупанти знову розпочали обстріли цивільної інфраструктури Харкова й передмість з артилерії.

Українські захисники поступово витісняють ворога із Харківської області, так, щоб по Харкову не змогла гатити російська артилерія.

Приблизно тиждень тому у місто почали повертатися люди.

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