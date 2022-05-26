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Росіяни обстріляли Харків: 9 загиблих, 19 поранених

Альона Мазуренко Четвер, 26 травня 2022, 21:20
Росіяни обстріляли Харків: 9 загиблих, 19 поранених
Ілюстративне ФОТО з ТГ СИНЄГУБОВА

Російські окупанти обстріляли Харків, відомо про 9 загиблих.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, глава Нацполіції Ігор Клименко.

Пряма мова Синєгубова: "Ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

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Загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина.

Деталі: Глава ОВА закликав громадян без нагальних потреб не перебувати на вулицях: "Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях".

Співрозмовник УП в керівництві області відзначив, що росіяни стріляють попередньо із території Бєлгородської області.

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Спочатку Синегубов повідомляв про 7 поранених та 4 загиблих. Пізніше кількість жертв зросла до 5, поранених до 10 людей, у тому числі дитина.

ОНОВЛЕННЯ 21.20: Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив про 8 загиблих, серед яких немовля.

Дослівно: "Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські Поліції Харківської області знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду…
Внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинуло 8 харків’ян".

Крім того, Синєгубов додав, що ЗСУ женуть ворога: "На півночі, північно-східному напрямку та на Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Ворог зазнає значних втрат".

ОНОВЛЕННЯ 23.48: Президент України Володимир Зеленський повідомив про 9 загиблих, серед яких 5-місячна дитина. Кількість поранених зросла до 19.

Що було раніше: Із початку доби в Харкові й Харківській області оголошували 7 сигналів повітряної тривоги. Із 14:43 військова адміністрація повідомила населення, що триває загроза артилерійського обстрілу по місту й області.

26 травня очевидці повідомляли журналістам, що російські окупанти знову розпочали обстріли цивільної інфраструктури Харкова й передмість з артилерії. 

Українські захисники поступово витісняють ворога із Харківської області, так, щоб по Харкову не змогла гатити російська артилерія. 

Приблизно тиждень тому у місто почали повертатися люди.

Передісторія: 

  • 25 травня російські окупанти обстріляли беззбройне населення в захопленій Балаклії на Харківщині, від чого один чоловік похилого віку загинув, а 9-річна дівчинка дістала важкі поранення.
  • Загалом упродовж доби 25 травня росіяни спричинили обстрілами десять пожеж в населених пунктах Харківської області.

Теми: ХарківобстрілРосіявійна
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