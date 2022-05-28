Журналісти "Радіо Свобода" потрапили під обстріл на Донеччині

Журналісти видання "Радіо Свобода" повідомили, що потрапили під обстріл російських військ біля Бахмута Донецької області.

Джерело: кореспондент РС Мар’ян Кушнір у Facebook

Пряма мова Кушніра: Вибуховою хвилею пошкоджено - тріснуло лобове скло. По кузову пройшлися осколки, але так легко, що майже не помітно.

Коли шльопнула ракета, я подумав, що все, гайки машині. Ні. Вижила. Винесла нас звідти на швидкості".

Деталі: За його словами, важкі бої тривають на Донбасі, нелегко зараз неподалік Бахмута.

Нагадаємо: У 2022 році журі Пулітцерівської премії відзначили спеціальною нагородою українських журналістів, котрі з мужністю та витривалістю висвітлюють війну в Україні.