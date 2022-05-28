Журналісти "Радіо Свобода" потрапили під обстріл на Донеччині
Субота, 28 травня 2022, 13:45
Журналісти видання "Радіо Свобода" повідомили, що потрапили під обстріл російських військ біля Бахмута Донецької області.
Джерело: кореспондент РС Мар’ян Кушнір у Facebook
Пряма мова Кушніра: Вибуховою хвилею пошкоджено - тріснуло лобове скло. По кузову пройшлися осколки, але так легко, що майже не помітно.
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Коли шльопнула ракета, я подумав, що все, гайки машині. Ні. Вижила. Винесла нас звідти на швидкості".
Деталі: За його словами, важкі бої тривають на Донбасі, нелегко зараз неподалік Бахмута.
Нагадаємо: У 2022 році журі Пулітцерівської премії відзначили спеціальною нагородою українських журналістів, котрі з мужністю та витривалістю висвітлюють війну в Україні.
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