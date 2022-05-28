Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналисты "Радио Свобода" попали под обстрел в Донецкой области

Роман ПетренкоСуббота, 28 мая 2022, 13:45
фото рс

Журналисты издания "Радио Свобода" сообщили, что попали под обстрел российских войск у Бахмута Донецкой области.

Источник: корреспондент РС Марьян Кушнир в Facebook

Прямая речь Кушнира: Взрывной волной поврежден - треснуло лобовое стекло. По кузову прошлись осколки, но так легко, что почти не заметно.

Когда шлепнула ракета, я подумал, что все, гайки машине. Нет. Выжила. Вынесла нас оттуда на скорости".

Детали: По его словам, тяжелые бои продолжаются на Донбассе, нелегко сейчас недалеко от Бахмута.

Напомним: В 2022 году жюри Пулитцеровской премии отметили специальной наградой украинских журналистов, которые с мужеством и стойкостью освещающих войну в Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: медиаДонецкая областьвойнаРосcия
Главное сегодня

"Реал" стал победителем Лиги чемпионов

обновленоПо Кривому Рогу нанесли ракетные удары, уничтожен завод – Вилкул

Зеленский ожидает от партнеров "хороших новостей" на следующей неделе

Нафтогаз создаст сеть АЗС

Зеленский рассказал, какой видит победу Украины и "план минимум"

Путина начала раздражать поведение кадыровцев на войне против Украины – росСМИ

Все новости...
медиа
Российские вояки отправили 58 тонн посылок от границ с Украиной – расследование
"Чернуха" вокруг трагедий: медийницы обратились к Денисовой по поводу коммуникации о половых преступлениях
В топ 100 самых влиятельных людей мира от Time три украинца, среди них – главред "УП"
Последние новости
03:30
Коллаборанты собираются "присоединять" Херсонщину к РФ в следующем году и с референдумом
02:31
Финляндия впервые разместит F-35 возле Полярного круга
01:45
Северодонецк: Украинские силы в "сложной оборонной позиции" — руководитель ВГА
00:48
"Реал" стал победителем Лиги чемпионов
00:30
Харьковщина: Россияне ранили шестерых гражданских
23:47
На Киевщине возле границы Беларуси все спокойно, но область постоянно под угрозой – глава ОВА
23:06
В Мариуполе от инфекций могут погибнуть тысячи жителей – мэр
22:44
В Хельсинки зашли четыре военных корабля стран НАТО
22:18
Луганщина: Северодонецк под украинским флагом – ОВА
21:55
обновленоПо Кривому Рогу нанесли ракетные удары, уничтожен завод – Вилкул
Все новости...