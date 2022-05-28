Журналисты "Радио Свобода" попали под обстрел в Донецкой области
Суббота, 28 мая 2022, 13:45
Журналисты издания "Радио Свобода" сообщили, что попали под обстрел российских войск у Бахмута Донецкой области.
Источник: корреспондент РС Марьян Кушнир в Facebook
Прямая речь Кушнира: Взрывной волной поврежден - треснуло лобовое стекло. По кузову прошлись осколки, но так легко, что почти не заметно.
Когда шлепнула ракета, я подумал, что все, гайки машине. Нет. Выжила. Вынесла нас оттуда на скорости".
Детали: По его словам, тяжелые бои продолжаются на Донбассе, нелегко сейчас недалеко от Бахмута.
Напомним: В 2022 году жюри Пулитцеровской премии отметили специальной наградой украинских журналистов, которые с мужеством и стойкостью освещающих войну в Украине.
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