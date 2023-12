"За відвагу і відданість правді": українські журналісти отримали Пулітцерівську премію

У 2022 році журі Пулітцерівської премії відзначили спеціальною нагородою українських журналістів, котрі з мужністю та витривалістю висвітлюють війну в Україні, розв'язану Росією.

Джерело: сайт нагороди

Пряма мова: "Пулітцерівський комітет із задоволенням присуджує особливу відзнаку журналістам України за їхню мужність, витривалість та відданість правдивому висвітленню подій під час безжального вторгнення Володимира Путіна в їхню країну та його пропагандистської війни в Росії.

Реклама:

Незважаючи на бомбардування, викрадення, окупацію та навіть смерть своїх колег, вони наполегливо намагаються надати точне відображення жахливої реальності, що робить честь Україні та журналістам у всьому світі".

Congratulations to the journalists of #Ukraine. #Pulitzer pic.twitter.com/jDP90egbgT