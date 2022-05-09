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"За відвагу і відданість правді": українські журналісти отримали Пулітцерівську премію

Альона Мазуренко Понеділок, 9 травня 2022, 23:28
За відвагу і відданість правді: українські журналісти отримали Пулітцерівську премію

У 2022 році журі Пулітцерівської премії відзначили спеціальною нагородою українських журналістів, котрі з мужністю та витривалістю висвітлюють війну в Україні, розв'язану Росією.

Джерелосайт нагороди

Пряма мова: "Пулітцерівський комітет із задоволенням присуджує особливу відзнаку журналістам України за їхню мужність, витривалість та відданість правдивому висвітленню подій під час безжального вторгнення Володимира Путіна в їхню країну та його пропагандистської війни в Росії.

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Незважаючи на бомбардування, викрадення, окупацію та навіть смерть своїх колег, вони наполегливо намагаються надати точне відображення жахливої реальності, що робить честь Україні та журналістам у всьому світі".

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Довідка: Пулітцерівську премію заснував Джозеф Пулітцер, угорсько-американський журналіст і видавець газети, який залишив гроші Колумбійському університету після своєї смерті в 1911 році. Частина його спадщини була використана для створення Школи журналістики в 1912 році та встановлення Пулітцерівської премії, яку вперше вручили в 1917 році.

Рада Пулітцера складається з 19 членів. Це провідні журналісти або керівники новин із ЗМІ США, а також з 5 науковців або представників мистецтва.

Теми: ЗМІвійнаУкраїнанагороди
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