РПЦ про демарш УПЦ МП: Розкол ініційований Держдепом, але єдність зберігається

РПЦ поділяється на думку, як реагувати на "проголошення незалежності" УПЦ МП: одні кажуть, що все добре і єдність зміцнюватиметься, інші – що у всьому винний Держдепартамент США.

Джерело: глава відділу зовнішніх церковних зв'язків МП митрополит Іларіон, якого цитує "РИА Новости" та перший заступник голови Синодального відділу МП із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Олександр Щипков, якого цитує ТАСС

Пряма мова Іларіона: "Єдність між РПЦ та УПЦ МП зберігається, РПЦ продовжить зміцнювати її".

Пряма мова Щипкова: "Рішення Собору УПЦ МП про "повну незалежність" веде цю церкву до розколу, процес відокремлення від Російської православної церкви ініційований Держдепартаментом США".

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