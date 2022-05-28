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РПЦ про демарш УПЦ МП: Розкол ініційований Держдепом, але єдність зберігається

Роман ПетренкоСубота, 28 травня 2022, 14:30
РПЦ про демарш УПЦ МП: Розкол ініційований Держдепом, але єдність зберігається
глава рпц ГУНДЯЄВ-"КИРИЛ", ФОТО ТАСС

РПЦ поділяється на думку, як реагувати на "проголошення незалежності" УПЦ МП: одні кажуть, що все добре і єдність зміцнюватиметься, інші – що у всьому винний Держдепартамент США.

Джерело: глава відділу зовнішніх церковних зв'язків МП митрополит Іларіон, якого цитує "РИА Новости" та перший заступник голови Синодального відділу МП із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Олександр Щипков, якого цитує ТАСС

Пряма мова Іларіона: "Єдність між РПЦ та УПЦ МП зберігається, РПЦ продовжить зміцнювати її".

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Пряма мова Щипкова: "Рішення Собору УПЦ МП про "повну незалежність" веде цю церкву до розколу, процес відокремлення від Російської православної церкви ініційований Держдепартаментом США".

Що передувало:

  • 27 травня Собор Української православної церкви Московського патріархату заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною і УПЦ надалі буде діяти як "незалежна і самостійна".
  • Пізніше уточнили, що УПЦ МП прийняла рішення про адміністративне відокремлення від РПЦ, але зі збереженням духовного спілкування.

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Теми: церквапропагандавійнаРосія
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