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РПЦ о демарше УПЦ МП: Раскол инициирован Госдепом, но единство сохраняется

Роман ПетренкоСуббота, 28 мая 2022, 14:30
РПЦ о демарше УПЦ МП: Раскол инициирован Госдепом, но единство сохраняется
глава рпц ГУНДЯеВ-"КИРИЛл", ФОТО ТАСС

РПЦ разделяется во мнении, как реагировать на "провозглашение независимости" УПЦ МП: одни говорят, что все хорошо и единство будет укрепляться, другие – что во всем виноват Госдепартамент США.

Источник: глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион, которого цитирует "РИА Новости" и первый заместитель председателя Синодального отдела МП по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Илариона: "Единство между РПЦ и УПЦ МП сохраняется, РПЦ продолжит укреплять его".

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Прямая речь Щипкова: "Решение Собора УПЦ МП о "полной независимости" уводит эту церковь в раскол, процесс отделения от Русской православной церкви инициирован Госдепартаментом США".

Что предшествовало:

  • 27 мая Собор Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что не согласен с предстоятелем собственной церкви патриархом Кириллом в вопросе войны России с Украиной, и УПЦ в дальнейшем будет действовать как "независимая и самостоятельная".
  • Позже уточнили, что УПЦ МП приняла решение об административном отделении от РПЦ, но с сохранением духовного общения.

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Темы: церковьпропагандавойнаРосcия
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