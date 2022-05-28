Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На сході ЗСУ відбили 7 атак, знищили танк і 6 авто окупантів

Катерина ТищенкоСубота, 28 травня 2022, 21:35
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому та Луганському напрямках у суботу бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 7 атак ворога, на 3 локаціях тривають бої.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 танк; 6 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10"".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у суботу ЗСУ знищили: особового складу ворога – до 33,  танків – 1, АТТ – 5.

Як повідомляє угруповання Об'єднаних сил, 28 травня окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Лише на Донеччині зруйнували і пошкодили 15 цивільних об’єктів, з них: 14 житлових будинків, коксохімічний завод. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.

Теми: ДонбасОб'єднані сили на ДонбасіЗбройні силивійна
Головне сьогодні

"Реал" став переможцем Ліги чемпіонів

оновленоПо Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул

Зеленський очікує від партнерів "хороших новин" наступного тижня

Нафтогаз створить мережу АЗС

Зеленський розповів, якою бачить перемогу України і "план мінімум"

Путіна почала дратувати поведінка кадировців на війні проти України – росЗМІ

Усі новини...
Донбас
На Донеччині окупанти вбили двох людей і поранили ще чотирьох
ЗСУ показали, як французькими гарматами знищують росіян 
Росіяни обстріляли 49 населених пунктів на Донбасі: 5 загиблих, багато руйнувань
Останні новини
06:10
Welt: За два місяці Німеччина майже не надала зброї Україні і звела підтримку до мінімуму
05:11
ОК "Південь": Росіяни хочуть підлатати флот і підіймають з дна Чорного моря свій потоплений "Раптор"
04:15
ISW: Взяття Сєвєродонецька не принесе РФ жодної суттєвої вигоди
03:30
Колаборанти збираються "приєднувати" Херсонщину до РФ наступного року і з референдумом
02:31
Фінляндія вперше розмістить F-35 біля Полярного кола
01:45
Сєвєродонецьк: Українські сили в "складній оборонній позиції" — керівник ВЦА
00:48
"Реал" став переможцем Ліги чемпіонів
00:30
Харківщина: Росіяни поранили шістьох цивільних
23:47
На Київщині біля кордону Білорусі все спокійно, але область постійно під загрозою – голова ОВА
23:06
У Маріуполі від інфекцій можуть загинути тисячі мешканців – мер
Усі новини...