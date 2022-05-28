На сході ЗСУ відбили 7 атак, знищили танк і 6 авто окупантів

На Донецькому та Луганському напрямках у суботу бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 7 атак ворога, на 3 локаціях тривають бої.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 танк; 6 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10"".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у суботу ЗСУ знищили: особового складу ворога – до 33, танків – 1, АТТ – 5.

Як повідомляє угруповання Об'єднаних сил, 28 травня окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Лише на Донеччині зруйнували і пошкодили 15 цивільних об’єктів, з них: 14 житлових будинків, коксохімічний завод. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.