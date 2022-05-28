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На востоке ВСУ отразили 7 атак, уничтожили танк и 6 авто оккупантов

Катерина ТищенкоСуббота, 28 мая 2022, 21:35
На востоке ВСУ отразили 7 атак, уничтожили танк и 6 авто оккупантов
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях в субботу бойцы группировки Объединенных сил отразили 7 атак врага, на 3 локациях продолжаются бои.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 6 вражеских автомобилей.

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Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в субботу ВСУ уничтожили: личного состава врага – до 33, танков – 1, АТТ – 5.

Как сообщает группировка Объединенных сил, 28 мая оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 15 гражданских объектов, из них: 14 жилых домов, коксохимический завод. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 3 гражданских лица, еще 5 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области уточняются.

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Темы: ДонбассОбъединенные силы на ДонбассеВооруженные силывойна
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