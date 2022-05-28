Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Житомирській трасі з Києва частково відновили рух вантажівок

Денис КарловськийСубота, 28 травня 2022, 21:36
На Житомирській трасі з Києва частково відновили рух вантажівок
відновлений лівий проїзд на автотрасі київ - житомир. фото: пресслужба міністерства інфраструктури

На автодорозі міжнародного значення М-06 Київ – Житомир відкрили лівий проїзд біля зруйнованого мосту в Стоянці, що дозволить частково відновити рух вантажних автомобілів.

Джерело: міністр інфраструктури Олександр Кубраков

Пряма мова Кубракова: "Сьогодні ми відкрили лівий проїзд на дорозі міжнародного значення М-06 Київ – Чоп біля Стоянки і відновили рух трасою для вантажного автотранспорту. 

Реклама:

Менш як два місяці знадобилося дорожниками аби на залишках старих конструкцій звести тимчасову прогонову споруду, влаштувати монолітну плиту прогонової будови та покласти шар асфальтобетону. На дорозі поновлено розмітку та встановлено відповідні дорожні знаки.

З відкриттям мосту на трасі М-06 буде відновлений рух практично всіма основними стратегічними напрямами України".

Деталі: Міст поблизу Стоянки через річку Ірпінь було зруйновано, аби завадити наступу російських військ на Київ. У середині квітня дорожні служби звели тимчасову переправу поблизу зруйнованого мосту, але вона була придатна лише для руху легкових автомобілів. Вантажівки рухалися в об’їзд, витрачаючи більше пального і часу.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Кубракова, восени планують завершити відновленян дорожнього покриття на правому проїзді мосту біля Стоянки.

Відновлення мосту біля Стоянки
Відновлення мосту біля Стоянки
Фото: пресслужба Мінінфраструктури
Траса М-06 біля мосту поблизу Стоянки
Траса М-06 біля мосту поблизу Стоянки
Фото: пресслужба мінінфраструктури

Передісторія: 

  • 21 травня Кубраков прозвітував, що дорожні служби повністю відновили рух Варшавською трасою за маршрутом Київ – Ковель.
  • До кінця літа влада планує відновити автомобільне сполучення на всіх шляхах, де були зруйновані мости. 
  • У середині квітня через річку Ірпінь в Стоянці звели тимчасову переправу для легкових автомобілів.
  • 26 лютого стало відомо, що міст на трасі М-06 біля Стоянки підірвали. Тоді повідомляли, що загинула 1 дитина й 4 людей отримали травми.

Теми: дорогиКиївська областьКубраковавто
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
дороги
Компанія з "великої четвірки" почала аудит "Київміськбуду"
ISW прокоментував удари Сил оборони по мостах на окупованій території
У ЗСУ підтвердили ураження двох мостів на окупованій території
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: