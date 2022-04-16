Київщина: відновлюють міст біля Стоянки, що розблокує рух авто між Києвом і Житомиром
Субота, 16 квітня 2022, 16:13
У Київській області відновлюють шляхопровід поблизу Стоянки, який відновить автомобільний рух трасою Київ-Житомир.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
Пряма мова Тимошенка: "Стоянка. Міст буде відкрито найближчими днями".
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Деталі: На відео, яке оприлюднив Тимошенко, видно, як техніка зводить тимчасові роз'їзди біля знищеного мосту.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 14 квітня в Стоянці та ще 34 населених пунктів відновлять електропостачання.
- 13 квітня повідомляли, що міст на трасі Київ-Житомир поблизу Стоянки відновлять за один тиждень.
- 25 лютого міст поблизу Стоянки підірвали, аби перешкодити наступу російських військ.