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Київщина: відновлюють міст біля Стоянки, що розблокує рух авто між Києвом і Житомиром

Денис КарловськийСубота, 16 квітня 2022, 16:13
Підірваний шляхопровід біля Стоянки на трасі Київ-Житомир. Фото: maxar technologies

У Київській області відновлюють шляхопровід поблизу Стоянки, який відновить автомобільний рух трасою Київ-Житомир.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Тимошенка: "Стоянка. Міст буде відкрито найближчими днями".

Деталі: На відео, яке оприлюднив Тимошенко, видно, як техніка зводить тимчасові роз'їзди біля знищеного мосту.

Передісторія:

  • 14 квітня в Стоянці та ще 34 населених пунктів відновлять електропостачання.
  • 13 квітня повідомляли, що міст на трасі Київ-Житомир поблизу Стоянки відновлять за один тиждень.
  • 25 лютого міст поблизу Стоянки підірвали, аби перешкодити наступу російських військ.

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Теми: КиївКиївська областьдорогиавто
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