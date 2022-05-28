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На Київщині біля кордону Білорусі все спокійно, але область постійно під загрозою – голова ОВА

Катерина ТищенкоСубота, 28 травня 2022, 23:47
Олексій Кулеба та начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у зверненні з Чорнобиля 28 травня, скріншот

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба запевнив, що біля кордону з Білоруссю на Київщині наразі все спокійно, однак зауважив, що область постійно перебуває під загрозою російського вторгнення.

Джерело: Кулеба у відеозверненні з Чорнобиля, опублікованому в Telegram

Пряма мова: "В останні дні дуже багато інформації було різного плану щодо того, що можливе знову вторгнення російських військ з боку білоруського кордону. Тому сьогодні ми виїхали разом з керівництвом обласної поліції, перевірили засоби безпеки.

На сьогоднішній день все в області спокійно. Та інформація, яку ви бачите в соцмережах, не відповідає дійсності, щодо того, що тут ведуться якісь активні дії. Все наразі в Київській області нормально, ситуація повністю під контролем сил безпеки".

Деталі: Разом з тим, Кулеба нагадав, що "на жаль, тепер Київська область перебуває постійно під загрозою вторгнення і під загрозою ракетних ударів".

Що передувало: 27 травня російське видання "Медуза" з посиланням на два джерела, близькі до Кремля, і одне безпосередньо в адміністрації президента РФ повідомило, що в Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва та все ще сподіваються на повномасштабну перемогу у війні проти України.

28 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що Міноборони наразі не вбачає ознак підготовки Росією повторної атаки на Київ.

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Теми: Київська областьвійнакордонБілорусь
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