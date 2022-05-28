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На Киевщине возле границы Беларуси все спокойно, но область постоянно под угрозой – глава ОВА

Катерина ТищенкоСуббота, 28 мая 2022, 23:47
Алексей Кулеба и начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в обращении из Чернобыля 28 мая, скриншот

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заверил, что возле границы с Беларусью в Киевской области все спокойно, однако отметил, что область постоянно находится под угрозой российского вторжения.

Источник: Кулеба в видеообращении из Чернобыля, опубликованном в Telegram

Прямая речь: "В последние дни очень много информации было разного плана по поводу того, что возможно снова вторжение российских войск со стороны белорусской границы. Поэтому сегодня мы поехали вместе с руководством областной полиции, проверили средства безопасности.

На сегодняшний день все в области спокойно. Та информация, которую вы видите в соцсетях, не соответствует действительности относительно того, что здесь ведутся какие-то активные действия. Все в Киевской области нормально, ситуация полностью под контролем сил безопасности".

Детали: Вместе с тем, Кулеба напомнил, что "к сожалению, теперь Киевская область находится постоянно под угрозой вторжения и под угрозой ракетных ударов".

Что предшествовало: 27 мая российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю, и один непосредственно в администрации президента РФ сообщил, что в Кремле снова обсуждают возможный штурм Киева и все еще надеются на полномасштабную победу в войне против Украины.

28 мая замминистра обороны Анна Маляр заверила, что Минобороны пока не видит признаков подготовки Россией повторной атаки на Киев.

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Темы: Киевская областьвойнаграницаБеларусь
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