Фінляндія вперше розмістить F-35 біля Полярного кола
Неділя, 29 травня 2022, 02:31
У 2026 році Фінляндія вперше розмістить винищувачі F-35 у районі міста Рованіемі, яке лежить на Полярному колі.
Джерело: Повітряне командування Лапландії, "Укрінформ"
Дослівно: "Ми готові! Парк F-35 ВПС вперше буде введено в експлуатацію у ВПС Лапландії в Рованіємі у 2026 році".
Довідково. Рованіемі - адміністративний центр Лапландії.
Що передувало: Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що найближчим часом РФ сформує нові військові частини на заході країни у відповідь на намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.
Нагадаємо: 18 травня Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до НАТО.
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