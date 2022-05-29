Фінляндія вперше розмістить F-35 біля Полярного кола

У 2026 році Фінляндія вперше розмістить винищувачі F-35 у районі міста Рованіемі, яке лежить на Полярному колі.

Джерело: Повітряне командування Лапландії, "Укрінформ"

Дослівно: "Ми готові! Парк F-35 ВПС вперше буде введено в експлуатацію у ВПС Лапландії в Рованіємі у 2026 році".

Довідково. Рованіемі - адміністративний центр Лапландії.

Що передувало: Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що найближчим часом РФ сформує нові військові частини на заході країни у відповідь на намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

Нагадаємо: 18 травня Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до НАТО.

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