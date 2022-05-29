Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фінляндія вперше розмістить F-35 біля Полярного кола

Неділя, 29 травня 2022, 02:31
Фінляндія вперше розмістить F-35 біля Полярного кола
ФОТО: GETTY

У 2026 році Фінляндія вперше розмістить винищувачі F-35 у районі міста Рованіемі, яке лежить на Полярному колі.

Джерело: Повітряне командування Лапландії, "Укрінформ"

Дослівно: "Ми готові! Парк F-35 ВПС вперше буде введено в експлуатацію у ВПС Лапландії в Рованіємі у 2026 році".

Реклама:

Довідково. Рованіемі - адміністративний центр Лапландії.

Що передувало: Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що найближчим часом РФ сформує нові військові частини на заході країни у відповідь на намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

Нагадаємо: 18 травня Фінляндія   офіційно подала заявку на вступ до НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Двері НАТО відкриваються: що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу

Теми: Фінляндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Фінляндія
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
Фінляндія затвердила 18-й пакет військової допомоги Україні
ЗМІ: У Фінляндії затримали бойовика з "Русича", що воював в Україні
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: