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Фінляндія вперше розмістить F-35 біля Полярного кола

Неділя, 29 травня 2022, 02:31
ФОТО: GETTY

У 2026 році Фінляндія вперше розмістить винищувачі F-35 у районі міста Рованіемі, яке лежить на Полярному колі.

Джерело: Повітряне командування Лапландії, "Укрінформ"

Дослівно: "Ми готові! Парк F-35 ВПС вперше буде введено в експлуатацію у ВПС Лапландії в Рованіємі у 2026 році".

Довідково. Рованіемі - адміністративний центр Лапландії.

Що передувало: Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що найближчим часом РФ сформує нові військові частини на заході країни у відповідь на намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

Нагадаємо: 18 травня Фінляндія   офіційно подала заявку на вступ до НАТО.

Знати більше: Двері НАТО відкриваються: що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу

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Теми: Фінляндія
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