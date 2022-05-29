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Финляндия впервые разместит F-35 возле Полярного круга

Воскресенье, 29 мая 2022, 02:31
ФОТО: GETTY

В 2026 году Финляндия впервые разместит истребители F-35 в районе города Рованиеми, лежащего на Полярном круге.

Источник: Воздушное командование Лапландии, "Укринформ"

Дословно: "Мы готовы! Парк F-35 ВВС впервые будет введен в эксплуатацию в ВВС Лапландии в Рованиеми в 2026 году".

Справочно. Рованиеми – административный центр Лапландии.

Что предшествовало: Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что в ближайшее время РФ сформирует новые воинские части на западе страны в ответ на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Напомним: 18 мая Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО.

Знать больше: Двери НАТО открываются: что меняет для Украины вступление Финляндии и Швеции в Альянс

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Темы: Финляндия
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