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Колаборанти збираються "приєднувати" Херсонщину до РФ наступного року і з референдумом

Анастасія КалатурНеділя, 29 травня 2022, 03:30
ФОТО: GETTY

Призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що збирається "приєднувати" Херсонську область до Росії наступного року і для цього імовірно треба буде все ж таки провести "референдум".

Джерело: колаборант  Кирило  Стремоусов у Reuters

Деталі: На питання Reuters Стремоусов відповів, що "приєднання" не відбудеться щонайменше до осені, а зараз найперше завдання колаборантів – "навести лад у Херсонській області".

Раніше Стремоусов заявляв, що президента РФ Володимира Путіна проситимуть включити Херсонську область до складу Росії без референдуму.  Тепер же Стремоусов сказав, що "ми оголосимо пізніше, коли планується якесь голосування", але  "це буде не сьогодні і не буде завтра".

Нагадаємо: У Кремлі заявили, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно, як це було з Кримом".

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Теми: Херсонська областьРосія
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