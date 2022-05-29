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Коллаборанты собираются "присоединять" Херсонщину к РФ в следующем году и с референдумом

Анастасия КалатурВоскресенье, 29 мая 2022, 03:30
ФОТО: GETTY

Назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что собираются "присоединять" Херсонскую область к России в следующем году и для этого вероятно предстоит все же провести "референдум".

Источник: коллаборант Кирилл Стремоусов в Reuters

Детали: На вопрос Reuters Стремоусов ответил, что "присоединение" не состоится по меньшей мере до осени, а сейчас первая задача коллаборантов - "навести порядок в Херсонской области".

Ранее Стремоусов заявлял, что президент РФ Владимир Путин будет просить включить Херсонскую область в состав России без референдума. Теперь же Стремоусов сказал, что "мы объявим позже, когда планируется какое-нибудь голосование", но "это будет не сегодня и не будет завтра".

Напомним: В Кремле заявили, что присоединение оккупированной Херсонской области должно состояться "легитимно, как это было с Крымом".

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Темы: Херсонская областьРосcия
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