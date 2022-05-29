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Львівська тероборона проводить вишкіл бійців

Валентина РоманенкоНеділя, 29 травня 2022, 13:05
Львівська тероборона проводить вишкіл бійців

Добровольчі формування Львівщини проходять вишкіл із застосування важкого озброєння для оборони територій.

Джерело: очільник Львівської ОВА Максим Козицький

Деталі: Повідомляється, що навчання проводять з 27 по 31 травня для сотні членів добровольчих формувань територіальних громад області.

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Учасників вишколу ознайомлюють з порядком транспортування, розгортання та застосування важкого озброєння. Зокрема переносних ракетних комплексів, гранатометів та мінометів.

 

За даними Козицького, у Львівській області, включно зі Львовом, сформували 83 воєнізовані формування територіальних громад. До них входять тисячі громадян.

Львівська ОВА планує у літній період розширити кількість заходів із підготовки воєнізованих підрозділів територіальних громад.

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Долучитися до добровольчих формувань можна за місцем проживання. Пояснення – за посиланням.

Що передувало: Бійці Волинської бригади Сил територіальної оборони продемонстрували навички ведення бою в разі наступу ворожих військ з північного кордону з Білоруссю.

Теми: війнаЛьвівщина
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