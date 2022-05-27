Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Волинська тероборона показала, як буде знищувати ворога, що ризикне піти в наступ

Денис КарловськийП'ятниця, 27 травня 2022, 16:18
фото ілюстративне: facebook-сторінка сил тероборони зсу

Бійці Волинської бригади Сил територіальної оборони продемонстрували навички ведення бою в разі наступу ворожих військ з північного кордону з Білоруссю.

Джерело: Регіональне управління Сил тероборони "Захід"

Дослівно: "Поки самопроголошений президент Білорусі диктатор Лукашенко брязкає зброєю, проводить демонстраційні військові навчання та створює нове оперативне командування неподалік кордону України, бійці Волинської бригади територіальної оборони показали як знищуватимуть ворожих диверсантів, якщо ті ризикнуть ступити на українську землю!"

Деталі: У ході навчань бійці тероборони тренувалися переміщуватися в складі підрозділу в район розгортання, виявляти диверсійно-розвідувальні групи противника і вести контактний бій із застосуванням різного виду стрілецької зброї та бронетехніки. 

Також військовослужбовці провели імітацію планового відступу від передніх позицій та евакуації пораненого побратима.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Режим самопроголошеного Лукашенка в Білорусі впродовж останніх тижнів погрожує провокаціями на українському кордоні та війною. Білоруська армія проводить "раптові перевірки" боєздатності військ на всій території Білорусі, розміщуючи війська поблизу кордонів України та країн-членів ЄС.
  • 26 травня Лукашенко доручив своїм військовикам створити нове оперативне командування на південних кордонах Білорусі, аби вести управління військами при можливих боях із військами на території України. Крім того, міністерство оборони Білорусі має якісь плани зі створення народного ополчення.
  • 22 травня в раді безпеки Білорусі заявили про начебто виявлення українських диверсантів.

Теми: ВолиньБілоруськордонЗбройні сили
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: В РФ продовжують готувати резервістів, витягають стару зброю

CNN: Один з запусків ракет Північною Кореєю був "незвичайним"

Порошенко виїжджає за кордон на Львівщині: в команді кажуть "відрядження"

ВІДЕОРосія помиляється, сподіваючись надовго закріпитись в Лимані чи Сєвєродонецьку – Зеленський

Янукович написав українцям, що Україні загрожує Польща, а з Росією не можна говорити з позиції сили

УПЦ МП оголосив демарш патріарху Кирилу: буде "незалежною"

Усі новини...
Волинь
На Волині дозволили проводити сільгоспроботи поблизу держкордону
Волинянин намагався незаконно вивезти в Польщу $320 тисяч
На Волині затримали десантника з Білорусі
Останні новини
08:45
"Боротьба триває, і без вашої допомоги ми не впораємося" – офіцер ЗСУ до діаспори
08:43
Росія застерігає США від постачання Україні далекобійних ракетних озброєнь
08:35
США схвалили передачу Україні реактивних систем залпового вогню - NYT
08:20
У Сєвєродонецьку росіян відтиснули на попередні позиції - ОВА
07:50
Росіяни стріляли по Дніпропетровщині, влучили в храм
07:00
Зведення Генштабу: В РФ продовжують готувати резервістів, витягають стару зброю
06:15
Запоріжжя: На базу відпочинку в Кирилівці зайшли понад 20 ворожих БТРів
05:01
Греція про захоплення танкерів Іраном: Рівносильне піратству
04:30
ISW: Росіяни не вправні в боях в місті, тож не рухатимуться Сєвєродонецьком швидко
03:49
Херсонщина: Росіяни притягнули ешелон 50-річних Т-62 — ОК "Південь"
Усі новини...