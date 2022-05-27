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Волинська тероборона показала, як буде знищувати ворога, що ризикне піти в наступ

Денис КарловськийП'ятниця, 27 травня 2022, 16:18
Волинська тероборона показала, як буде знищувати ворога, що ризикне піти в наступ
фото ілюстративне: facebook-сторінка сил тероборони зсу

Бійці Волинської бригади Сил територіальної оборони продемонстрували навички ведення бою в разі наступу ворожих військ з північного кордону з Білоруссю.

Джерело: Регіональне управління Сил тероборони "Захід"

Дослівно: "Поки самопроголошений президент Білорусі диктатор Лукашенко брязкає зброєю, проводить демонстраційні військові навчання та створює нове оперативне командування неподалік кордону України, бійці Волинської бригади територіальної оборони показали як знищуватимуть ворожих диверсантів, якщо ті ризикнуть ступити на українську землю!"

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Деталі: У ході навчань бійці тероборони тренувалися переміщуватися в складі підрозділу в район розгортання, виявляти диверсійно-розвідувальні групи противника і вести контактний бій із застосуванням різного виду стрілецької зброї та бронетехніки. 

Також військовослужбовці провели імітацію планового відступу від передніх позицій та евакуації пораненого побратима.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Режим самопроголошеного Лукашенка в Білорусі впродовж останніх тижнів погрожує провокаціями на українському кордоні та війною. Білоруська армія проводить "раптові перевірки" боєздатності військ на всій території Білорусі, розміщуючи війська поблизу кордонів України та країн-членів ЄС.
  • 26 травня Лукашенко доручив своїм військовикам створити нове оперативне командування на південних кордонах Білорусі, аби вести управління військами при можливих боях із військами на території України. Крім того, міністерство оборони Білорусі має якісь плани зі створення народного ополчення.
  • 22 травня в раді безпеки Білорусі заявили про начебто виявлення українських диверсантів.

Теми: ВолиньБілоруськордонЗбройні сили
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