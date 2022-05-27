Волинська тероборона показала, як буде знищувати ворога, що ризикне піти в наступ

Бійці Волинської бригади Сил територіальної оборони продемонстрували навички ведення бою в разі наступу ворожих військ з північного кордону з Білоруссю.

Джерело: Регіональне управління Сил тероборони "Захід"

Дослівно: "Поки самопроголошений президент Білорусі диктатор Лукашенко брязкає зброєю, проводить демонстраційні військові навчання та створює нове оперативне командування неподалік кордону України, бійці Волинської бригади територіальної оборони показали як знищуватимуть ворожих диверсантів, якщо ті ризикнуть ступити на українську землю!"

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Деталі: У ході навчань бійці тероборони тренувалися переміщуватися в складі підрозділу в район розгортання, виявляти диверсійно-розвідувальні групи противника і вести контактний бій із застосуванням різного виду стрілецької зброї та бронетехніки.

Також військовослужбовці провели імітацію планового відступу від передніх позицій та евакуації пораненого побратима.

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