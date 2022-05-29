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Львовская терроборона проводит обучение бойцов

Валентина РоманенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 13:05

Добровольческие формирования Львовщины проходят обучение по применению тяжелого вооружения для обороны территорий.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Детали: Сообщается, что учения проводятся с 27 по 31 мая для сотни членов добровольческих формирований территориальных общин области.

 

Участников военной подготовки знакомят с порядком транспортировки, развертывания и применения тяжелого вооружения. В частности, переносных ракетных комплексов, гранатометов и минометов.

 

По данным Козицкого, во Львовской области, включая Львов, сформированы 83 военизированные формирования территориальных общин. В них входят тысячи граждан.

Львовская ОВА планирует в летний период расширить количество мер по подготовке военизированных подразделений территориальных общин.

Приобщиться к добровольческим формированиям можно по месту жительства. Детали – по ссылке.

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Что предшествовало: Бойцы Волынской бригады Сил территориальной обороны продемонстрировали навыки ведения боя в случае наступления вражеских войск с северной границы с Беларусью.

Темы: войнаЛьвовщина
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