Львовская терроборона проводит обучение бойцов

Добровольческие формирования Львовщины проходят обучение по применению тяжелого вооружения для обороны территорий.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Детали: Сообщается, что учения проводятся с 27 по 31 мая для сотни членов добровольческих формирований территориальных общин области.

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Участников военной подготовки знакомят с порядком транспортировки, развертывания и применения тяжелого вооружения. В частности, переносных ракетных комплексов, гранатометов и минометов.

По данным Козицкого, во Львовской области, включая Львов, сформированы 83 военизированные формирования территориальных общин. В них входят тысячи граждан.

Львовская ОВА планирует в летний период расширить количество мер по подготовке военизированных подразделений территориальных общин.

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Приобщиться к добровольческим формированиям можно по месту жительства. Детали – по ссылке.

Что предшествовало: Бойцы Волынской бригады Сил территориальной обороны продемонстрировали навыки ведения боя в случае наступления вражеских войск с северной границы с Беларусью.