Окупанти блокують проїзд автівок у напрямку Запоріжжя 

Російські окупанти періодично перекривають рух легкових автівок в захопленій Василівці, які хочуть виїхати на територію, підконтрольну українському урядові.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі всеукраїнського телемарафону, місцеве видання "061"

Пряма мова Старуха: "Періодично закривають виїзд через єдиний коридор, який по трасі Харків-Сімферополь, через окуповану Василівку. Це проходить з певною періодичністю. Зупиняють великі колони з 300-400 автомобілів на 4-5 днів. Люди стоять і чекають у жахливих умовах. Окупанти інколи вимагають за проїзд гроші, ускладнюють виїзд з окупованих територій".

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Деталі: Голова військової адміністрації розповів, що щотижня до 1000 мешканців із Маріуполя прибувають до Запоріжжя в рамках евакуації.

Старух розповів, що загарбники продовжують викрадати людей у захоплених районах Запорізької області, насамперед бізнесменів.

Мобільний зв’язок українських операторів ще наявний на захопленій території, але російські окупанти поволі проводять заходи щодо його приглушення й впровадження російських операторів мобільного зв’язку.

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Що було раніше: 10 днів тому Запорізька ОВА вже повідомляла про блокування автотранспорту окупантами в напрямку Василівка – Запоріжжя. Однак через день 20 травня загарбники пропустили чергу з понад 1000 автомобілів.