Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти блокують проїзд автівок у напрямку Запоріжжя 

Денис КарловськийНеділя, 29 травня 2022, 16:59
блокування окупантами авто 19 травня. фото ілюстративне: запорізька ова

Російські окупанти періодично перекривають рух легкових автівок в захопленій Василівці, які хочуть виїхати на територію, підконтрольну українському урядові.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі всеукраїнського телемарафону, місцеве видання "061"

Пряма мова Старуха: "Періодично закривають виїзд через єдиний коридор, який по трасі Харків-Сімферополь, через окуповану Василівку. Це проходить з певною періодичністю. Зупиняють великі колони з 300-400 автомобілів на 4-5 днів. Люди стоять і чекають у жахливих умовах. Окупанти інколи вимагають за проїзд гроші, ускладнюють виїзд з окупованих територій".

Деталі: Голова військової адміністрації розповів, що щотижня до 1000 мешканців із Маріуполя прибувають до Запоріжжя в рамках евакуації.

Старух розповів, що загарбники продовжують викрадати людей у захоплених районах Запорізької області, насамперед бізнесменів.

Мобільний зв’язок українських операторів ще наявний на захопленій території, але російські окупанти поволі проводять заходи щодо його приглушення й впровадження російських операторів мобільного зв’язку.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Усі поїхати не можуть: Як живе Запоріжжя під час війни

Що було раніше: 10 днів тому Запорізька ОВА вже повідомляла про блокування автотранспорту окупантами в напрямку Василівка – Запоріжжя. Однак через день 20 травня загарбники пропустили чергу з понад 1000 автомобілів.

Теми: ЗапоріжжяевакуаціяокупаціяЗапорізька область
Головне сьогодні

Kalush Orchestra продали свій кубок з Євробачення: сума вражає

відеоЗеленський звільнив главу СБУ Харківщини: ним займуться правоохоронці

Скандал навколо Порошенка грає на руку противникам членства України у ЄС – євродепутат

Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки

У Росії на носі дефолт: виплати за облігаціями не дійшли до інвесторів

відеоЗеленський з'їздив на передову до Харківської області

Усі новини...
Запоріжжя
Усі поїхати не можуть: Як живе Запоріжжя під час війни
На Запоріжжі починають роздавати російські паспорти
Запоріжжя: На базу відпочинку в Кирилівці зайшли понад 20 ворожих БТРів
Останні новини
22:55
МНС Білорусі готують на допомогу армії, незабаром видадуть зброю – міністр
22:54
Лавров назвав "безумовний пріоритет" Росії у війні проти України
22:43
Економічні підсумки тижня: зникла сіль, США відправляє РФ у дефолт
22:34
Лавров прокоментував чутки про хворобу Путіна
22:28
Міністерство оборони порадило набратися терпіння з постачанням зброї
22:16
На сході ППО збила дві ворожі ракети, ЗСУ відбили 14 атак
22:06
Верещук дала дві поради мешканцям окупованих територій
21:59
Блінкен назвав Лукашенка співучасником агресії РФ проти України
21:50
оновленоОкупанти знову обстрілюють Сумщину
21:46
Поради від Масі Найєма: як полегшити перебування на війні
Усі новини...