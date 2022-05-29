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Оккупанты блокируют проезд автомобилей в направлении Запорожья

Денис КарловскийВоскресенье, 29 мая 2022, 16:59
Оккупанты блокируют проезд автомобилей в направлении Запорожья
блокировка оккупантами автомобилей в васильевке 19 мая. фото иллюстративное: запорожская ова

Российские оккупанты периодически перекрывают движение легковых автомобилей в захваченной Васильевке, которые хотят выехать на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире всеукраинского телемарафона, местное издание "061"

Прямая речь Старуха: "Периодически закрывают выезд через единственный коридор, который по трассе Харьков-Симферополь через оккупированную Васильевку. Это происходит с определенной периодичностью. Останавливают большие колонны из 300-400 автомобилей на 4-5 дней. Люди стоят и ждут в ужасающих условиях. Оккупанты иногда требуют за проезд денег, усложняют выезд с оккупированных территорий".

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Детали: Глава военной администрации рассказал, что еженедельно до 1000 жителей Мариуполя прибывают в Запорожье в рамках эвакуации.

Старух рассказал, что захватчики продолжают похищать людей в захваченных районах Запорожской области, прежде всего, бизнесменов.

Мобильная связь украинских операторов еще имеется на захваченной территории, но российские оккупанты постепенно проводят действия по его глушению и внедрению российских операторов мобильной связи.

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Что было раньше: 10 дней назад Запорожская ОВА уже сообщала о блокировке автотранспорта оккупантами в направлении Васильевка – Запорожье. Однако через день 20 мая захватчики пропустили очередь из более чем 1000 автомобилей.

Темы: ЗапорожьеэвакуацияоккупацияЗапорожская область
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