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На сході ППО збила дві ворожі ракети, ЗСУ відбили 14 атак

Катерина ТищенкоНеділя, 29 травня 2022, 22:16
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому і Луганському напрямках бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 14 атак ворога і знищили 28 одиниць техніки окупантів, у тому числі дві крилаті ракети.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: Українські військові на цих напрямках відбили у неділю 14 атак, ще на трьох локаціях тривають бої.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 2 артилерійські системи; 11 одиниць бойової броньованої техніки; 10 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 крилаті ракети Х-59МК та три високоточні безпілотні літальні апарати типу "Куб".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 29 травня українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ, також було знищено склад з боєприпасами.

Втрати ворога складають: особового складу – 39, БМП – 1, БТР – 1, ББМ – 5, артилерійських систем – 2, АТТ – 3, паливозаправників – 1, БПЛА – 3.

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Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 76 ворожих атак. Знищили 22 танка, 1 одиницю спеціальної техніки, 17 артилерійських систем, 67 одиниць бойової броньованої техніки, 1 спеціальний броньований автомобіль та 28 одиниць автомобільної техніки (одна з них з боєкомплектом). Підрозділами ППО збито ворожий багатоцільовий гелікоптер К-52, 3 крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів окупанта.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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