На востоке ПВО сбила две вражеские ракеты, ВСУ отбили 14 атак

На Донецком и Луганском направлениях бойцы группировки Объединенных сил отбили 14 атак врага и уничтожили 28 единиц техники оккупантов, в том числе две крылатые ракеты.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: Украинские военные на этих направлениях отбили в воскресенье 14 атак, еще на трех локациях продолжаются бои.

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За уходящие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 2 артиллерийские системы; 11 единиц боевой бронированной техники; 10 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили две крылатые ракеты Х-59МК и три высокоточных беспилотных летательных аппарата типа "Куб".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 29 мая украинская артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники российских войск, также был уничтожен склад с боеприпасами.

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Потери неприятеля составляют: личного состава – 39, БМП – 1, БТР – 1, ББМ – 5, артиллерийских систем – 2, АТТ – 3, топливозаправщиков – 1, БПЛА – 3.

Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 76 вражеских атак. Уничтожили 22 танка, 1 единицу специальной техники, 17 артиллерийских систем, 67 единиц боевой бронированной техники, 1 специальный бронированный автомобиль и 28 единиц автомобильной техники (одна из них с боекомплектом). Подразделениями ПВО сбит вражеский многоцелевой вертолет К-52, 3 крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.