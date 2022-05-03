Один із мобільних операторів відновив зв’язок на 70% території Херсонщини

Vodafone відновив мобільний зв’язок на 71% території Херсонської області після того, як російські окупанти пошкодили обладнання.

Джерело: Держспецзв’язку

Деталі: Завдяки перемаршрутизації трафіку Vodafone відновив 71% покриття мобільного зв’язку на території Херсонської області. Проте мобільний інтернет поки ще не доступний.

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Також інженери Vodafone відновили зв’язок у Мирчі, Заліссі, Богданівці, Шевченковому, Прип'яті та Чорнобилі на Київщині.

У регіоні також запрацювали додаткові базові станції Starlink щодо підключення до супутникового інтернету. Тож покриття покращилося у Ворзелі, Ірпені, Калинівці.

Тривають відновлювальні роботи й у Чернігівські області. Тепер на зв’язку Киїнка й Замглай, у Чернігові підключили три додаткові базові станції Starlink.

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