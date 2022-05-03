Один із мобільних операторів відновив зв’язок на 70% території Херсонщини
Vodafone відновив мобільний зв’язок на 71% території Херсонської області після того, як російські окупанти пошкодили обладнання.
Джерело: Держспецзв’язку
Деталі: Завдяки перемаршрутизації трафіку Vodafone відновив 71% покриття мобільного зв’язку на території Херсонської області. Проте мобільний інтернет поки ще не доступний.
Також інженери Vodafone відновили зв’язок у Мирчі, Заліссі, Богданівці, Шевченковому, Прип'яті та Чорнобилі на Київщині.
У регіоні також запрацювали додаткові базові станції Starlink щодо підключення до супутникового інтернету. Тож покриття покращилося у Ворзелі, Ірпені, Калинівці.
Тривають відновлювальні роботи й у Чернігівські області. Тепер на зв’язку Киїнка й Замглай, у Чернігові підключили три додаткові базові станції Starlink.
Укртелеком відновив надання послуг на Донеччині чи Сумщині після пошкодження магістральних мереж.
lifecell забезпечив безкоштовний доступ до інтернету під час використання освітніх ресурсів GSuite for Education (Google Classroom), MS Teams for Education, Zoom та Всеукраїнської школи онлайн.
Передісторія:
- 30 квітня на всій захопленій території Херсонської області зник мобільний зв’язок та інтернет українських операторів.
- 1 травня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українська влада працює над відновленням зв’язку на Херсонщині.
- Російські окупанти налагодили інтернет-трафік на Херсонщині через свої сервери, тобто мешканці Херсонщини підпали під стеження й заборони, які накладають на російських інтернет-користувачів.
- Зранку 3 травня повідомляли, що в Скадовську відновили мобільний зв’язок українських операторів, але мобільний інтернет досі недоступний.