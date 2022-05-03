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Один із мобільних операторів відновив зв’язок на 70% території Херсонщини

Денис КарловськийВівторок, 3 травня 2022, 20:22
фото ілюстративне: unsplash

Vodafone відновив мобільний зв’язок на 71% території Херсонської області після того, як російські окупанти пошкодили обладнання.

Джерело: Держспецзв’язку

Деталі: Завдяки перемаршрутизації трафіку Vodafone відновив 71% покриття мобільного зв’язку на території Херсонської області. Проте мобільний інтернет поки ще не доступний.

Також інженери Vodafone відновили зв’язок у Мирчі, Заліссі, Богданівці, Шевченковому, Прип'яті та Чорнобилі на Київщині. 

У регіоні також запрацювали додаткові базові станції Starlink щодо підключення до супутникового інтернету. Тож покриття покращилося у Ворзелі, Ірпені, Калинівці. 

Тривають відновлювальні роботи й у Чернігівські області. Тепер на зв’язку Киїнка й Замглай, у Чернігові підключили три додаткові базові станції Starlink.

Укртелеком відновив надання послуг на Донеччині чи Сумщині після пошкодження магістральних мереж.

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lifecell забезпечив безкоштовний доступ до інтернету під час використання освітніх ресурсів GSuite for Education (Google Classroom), MS Teams for Education, Zoom та Всеукраїнської школи онлайн. 

Передісторія:

  • 30 квітня на всій захопленій території Херсонської області зник мобільний зв’язок та інтернет українських операторів.
  • 1 травня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українська влада працює над відновленням зв’язку на Херсонщині.
  • Російські окупанти налагодили інтернет-трафік на Херсонщині через свої сервери, тобто мешканці Херсонщини підпали під стеження й заборони, які накладають на російських інтернет-користувачів.
  • Зранку 3 травня повідомляли, що в Скадовську відновили мобільний зв’язок українських операторів, але мобільний інтернет досі недоступний.

Теми: Херсонська областьмобільний зв'язокінтернетокупація
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