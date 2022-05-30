Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зламав плани Росії – військові експерти

Американські військові аналітики припускають, що контрнаступ українських захисників у Херсонській області порушить плани Росії контролювати окуповані території на південному напрямку.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Росіяни 29 травня продовжили штурм Сєвєродонецька, проте не мали підтвердженого просування. А їхній прогрес, за припущенням ISW, буде повільним.

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Російська армія на сході України, яка раніше мала на меті захопити всю Луганську та Донецьку області, тепер майже повністю зосереджена на Сєвєродонецьку.

Також експерти заявляють, що російські війська навряд чи зможуть провести кілька одночасних операцій і, ймовірно, будуть ще більше знижувати пріоритети просування на південний схід від Ізюма та на захід від Лиману на користь зосередивши наявні сили на Сєвєродонецьку.

Ключові висновки експертів ISW:

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