Контрнаступление ВСУ на Херсонщине поломало планы России – военные эксперты
Американские военные аналитики предполагают, что контрнаступление украинских защитников в Херсонской области нарушит планы России контролировать оккупированные территории на южном направлении.
Источник: американский Институт изучения войны (ISW)
Детали: Россияне 29 мая продолжили штурм Северодонецка, однако, не имели подтвержденного продвижения. А их прогресс, по предположению ISW, будет медленным.
Российская армия на востоке Украины, которая имела целью захватить всю Луганскую и Донецкую области, теперь почти полностью сосредоточена на Северодонецке.
Также эксперты заявляют, что российские войска вряд ли смогут провести несколько одновременных операций и, вероятно, будут еще больше снижать приоритеты продвижения к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана в пользу сосредоточения существующих сил на Северодонецке.
Ключевые выводы экспертов ISW:
- Российские войска продолжали попытки полностью взять под контроль Северодонецк.
- Оккупанты продолжали наступление к юго-востоку от Изюма, но не имели успеха в продвижении к Славянску.
- Захватчики продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к северо-востоку от Бахмута, и вряд ли постараются непосредственно атаковать город.
- Украинское контрнаступление в Херсонской области заставило российские войска занять оборонительную позицию и, вероятно, нарушит попытки России усиленно контролировать оккупированные территории на южном направлении.