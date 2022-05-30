Контрнаступление ВСУ на Херсонщине поломало планы России – военные эксперты

Американские военные аналитики предполагают, что контрнаступление украинских защитников в Херсонской области нарушит планы России контролировать оккупированные территории на южном направлении.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Россияне 29 мая продолжили штурм Северодонецка, однако, не имели подтвержденного продвижения. А их прогресс, по предположению ISW, будет медленным.

Российская армия на востоке Украины, которая имела целью захватить всю Луганскую и Донецкую области, теперь почти полностью сосредоточена на Северодонецке.

Также эксперты заявляют, что российские войска вряд ли смогут провести несколько одновременных операций и, вероятно, будут еще больше снижать приоритеты продвижения к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана в пользу сосредоточения существующих сил на Северодонецке.

Ключевые выводы экспертов ISW:

Российские войска продолжали попытки полностью взять под контроль Северодонецк.

Оккупанты продолжали наступление к юго-востоку от Изюма, но не имели успеха в продвижении к Славянску.

Захватчики продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к северо-востоку от Бахмута, и вряд ли постараются непосредственно атаковать город.

Украинское контрнаступление в Херсонской области заставило российские войска занять оборонительную позицию и, вероятно, нарушит попытки России усиленно контролировать оккупированные территории на южном направлении.