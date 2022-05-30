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Порошенко таки перетнув кордон з Польщею

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 травня 2022, 11:05
Порошенко таки перетнув кордон з Польщею
Петро Порошенко. фото з сайту "Євросолідарності"

П’ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Порошенку та його супроводу дозволили виїхати з країни.

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Що передувало: Вранці понеділка Порошенко звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського, щоб запевнити, що опозиція разом із владою працює на зміцнення України. За словами політика, він прямує на конгрес та саміт Європейської народної партії в Роттердам.

Своїми цілями Порошенко назвав: надати Україні статус кандидата на членство в ЄС уже в червні, підтримати Україну у війні проти Росії, надання фінансової допомоги Україні та схвалення "Плану Маршалла 2.0" для післявоєнної відбудови.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 травня Порошенко пізно ввечері прибув у пункт перетину державного кордону на Львівщині. У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження - на Парламентську асамблею НАТО. Його не пропустили вперше.
  • Підставою відмови у виїзді Порошенку прикордонники назвали "проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа" - не зчитувався QR код..
  • "Євросолідарність" назвала не пропуск свого лідера через кордон "ганебною історією на замовлення чинної влади". Там наголосили, що у Порошенка немає заборони на виїзд з країни.
  • Наступного дня Порошенку вдруге відмовили в перетині державного кордону України з Польщею. За словами оточення, нібито через відсутність усіх необхідних документів.

Теми: Порошенко
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