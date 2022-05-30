Порошенко таки пересек границу с Польшей

Пятый президент Украины лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Порошенко и его сопровождению 30 мая позволили выехать из страны.

Что предшествовало: Утром понедельника Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы заверить, что оппозиция вместе с властями работает на укрепление Украины. По словам политика, он направляется на конгресс и саммит Европейской народной партии в Роттердам.

Своими целями Порошенко назвал: предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС уже в июне, поддержать Украину в войне против России, предоставление финансовой помощи Украине и одобрение "Плана Маршалла 2.0" для послевоенного восстановления.

Предыстория:

27 мая Порошенко поздно вечером прибыл в пункт пересечения государственной границы на Львовщине. В его команде сообщили, что нардеп уезжает в командировку – на Парламентскую ассамблею НАТО. Его не пропустили в первый раз.

Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали "проблему с подтверждением действительности разрешительного документа" - не считывался QR - код.

"Евросолидарность" назвала не пропуск своего лидера через границу "позорной историей по заказу действующей власти". Там подчеркнули, что у Порошенко нет запрета на выезд из страны.

На следующий день Порошенко второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей. По словам окружения, якобы из-за отсутствия всех необходимых документов.