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Порошенко таки пересек границу с Польшей

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 мая 2022, 11:05
Петр Порошенко. фото с сайта "Евросолидарности"

Пятый президент Украины лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Порошенко и его сопровождению 30 мая позволили выехать из страны.

Что предшествовало: Утром понедельника Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы заверить, что оппозиция вместе с властями работает на укрепление Украины. По словам политика, он направляется на конгресс и саммит Европейской народной партии в Роттердам.

Своими целями Порошенко назвал: предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС уже в июне, поддержать Украину в войне против России, предоставление финансовой помощи Украине и одобрение "Плана Маршалла 2.0" для послевоенного восстановления.

Предыстория:

  • 27 мая Порошенко поздно вечером прибыл в пункт пересечения государственной границы на Львовщине. В его команде сообщили, что нардеп уезжает в командировку – на Парламентскую ассамблею НАТО. Его не пропустили в первый раз.
  • Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали "проблему с подтверждением действительности разрешительного документа" - не считывался QR - код.
  • "Евросолидарность" назвала не пропуск своего лидера через границу "позорной историей по заказу действующей власти". Там подчеркнули, что у Порошенко нет запрета на выезд из страны.
  • На следующий день Порошенко второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей. По словам окружения, якобы из-за отсутствия всех необходимых документов.

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Темы: Порошенко
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