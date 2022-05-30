Словаччина передасть Україні вісім САУ Zuzana 2

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь підтвердив, що його країна передасть Україні 8 самохідних гаубиць Zuzana 2.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Defence24.

Ярослав Надь підтвердив, що українські військові зараз навчаються на самохідній гаубиці Zuzana 2 калібру 155 мм, виробленій в Словаччині. За його словами, всього його країна передасть Україні 8 таких установок.

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Zuzana 2 — це самохідна установка 8x8 на базі попередньої версії Zuzana, калібр 155 мм, але з коротшим стволом. У 2018 році Словаччина замовила 25 установок Zuzana 2, а перші артилерійські машини були передані словацькій армії в липні 2021 року.

Вони повинні були замінити попередній варіант (16 гармат Zuzana 1), підвищивши вогнездатність словацьких артилеристів. Передача частини з них в Україну може вплинути на план постачання місцевої армії.

Ціна установок не наводиться. Але чотири роки словацька армія також придбала Zuzana 2 і за 25 одиниць тоді було заплачено 172 мільйони євро, тобто близько 7 мільйонів за штуку.

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Раніше повідомлялося, що українську військову техніку ремонтуватимуть та модернізуватимуть у Словаччині.

Нагадаємо, у квітні Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.