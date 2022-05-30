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Словакия передаст Украине восемь САУ Zuzana 2

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 13:46

Министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил, что его страна передаст Украине 8 самоходных гаубиц Zuzana 2.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Defence24.

Ярослав Надь подтвердил, что украинские военные сейчас учатся на самоходной гаубице Zuzana 2 калибра 155 мм, производимой в Словакии. По его словам, всего его страна передаст Украине 8 таких установок.

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Zuzana 2 – это самоходная установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом. В 2018 году Словакия заказала 25 установок Zuzana 2, а первые артиллерийские машины были переданы словацкой армии в июле 2021 года.

Они должны были заменить предыдущий вариант (16 орудий Zuzana 1), повысив огнеспособность словацких артиллеристов. Передача части из них в Украину может повлиять на план снабжения местной армии.

Стоимость установок не приводится. Но четыре года словацкая армия также приобрела Zuzana 2, и за 25 единиц тогда было заплачено 172 миллиона евро, то есть около 7 миллионов за штуку.

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Ранее сообщалось, что украинскую военную технику будут ремонтировать и модернизировать в Словакии.

Напомним, в апреле Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив американскую Patriot.

Темы: СловакияУкраинаоружие
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