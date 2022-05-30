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Опасность повторного наступления на Киев существует, но подготовки пока не видим – глава ВА

Роман ПетренкоПонедельник, 30 мая 2022, 13:55
Опасность повторного наступления на Киев существует, но подготовки пока не видим – глава ВА
генерал жирнов, фото кгга

Глава Киевской военной администрации генерал Николай Жирнов сообщил, что признаков формирования российских войск для наступления на украинскую столицу сейчас нет, однако опасность остается.

Источник: Жирнов, которого цитирует КГГА

Прямая речь Жирнова: Пока, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако мы знаем, что Российская Федерация может использовать и территории Беларуси.

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Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в России, угроза повторного наступления остается.

Мы понимаем, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно.

Мы ежедневно внимательно следим за действиями противника. Угроза существует и будет, пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!".

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Почему это важно: В последнее время в сети начала все чаще появляться информация, что россияне в случае успеха на Донбассе захотят снова атаковать Киевщину и Черниговщину.

Мнения в политикуме разделились – одни сообщают, что это информационно-психологическая спецоперация РФ (ИПСО), другие уже советуют минировать северные границы страны.

Напомним:

  • Россия отправила в Курскую область на границе с Украиной войска, артиллерию и ракетные установки.
  • Еще в марте Жирнов сообщал, что россияне должны собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в столицу, чтобы ее захватить.

Темы: КГГАКиеввойнаРосcия
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