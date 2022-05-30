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В Одессе демонтируют оборонные конструкции

Ирина БалачукПонедельник, 30 мая 2022, 16:18
Фото из Telegram Одесского городского совета

В центре Одессы начали убирать бетонные конструкции, установленные после 24 февраля для обороны города.

Источник: Одесский городской совет в Telegram

Дословно горсовет: "В центральной части города коммунальными службами производится демонтаж конструкций, установленных в первые недели полномасштабного вторжения в РФ".

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Темы: Одессавойна
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