В Одессе демонтируют оборонные конструкции
Понедельник, 30 мая 2022, 16:18
В центре Одессы начали убирать бетонные конструкции, установленные после 24 февраля для обороны города.
Источник: Одесский городской совет в Telegram
Дословно горсовет: "В центральной части города коммунальными службами производится демонтаж конструкций, установленных в первые недели полномасштабного вторжения в РФ".
Предыстория:
- С 25 мая в Одесской области сократили комендантский час.
- Позже руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что город Одесса остается в приоритетах врага для захвата и оккупации.
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